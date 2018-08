Atletico Madrid, Savic carico in vista della finale di Supercoppa con il Real Madrid

Manca una sola settimana alla finale di Supercoppa spagnola, con le due facce di Madrid che si scontreranno per dar vita ad un match che si preannuncia in partenza ricco di emozioni e sorprese. Il Real ha sicuramente perso qualcosa con Cristiano Ronaldo che adesso è bianconero, ma in squadra ci sono ancora campioni che possono fare la differenza.

Per quanto riguarda l’Atletico, Savic ha espresso la sua opinione sulla sfida della prossima settimana: “È stata una buona gara, per vedere a che punto siamo. Fra sette giorni giochiamo la Supercoppa con il Real Madrid. Ho visto un Cagliari molto compatto, hanno costruito una bella squadra, potranno fare una bella stagione in serie. L’addio di Cossu? Gli auguro tutto il meglio, è sempre bello vedere queste scene di affetto nei campi da calcio. Abbiamo iniziato il pre-campionato senza tanti giocatori, ma contro il Real saremo al completo. Questa sfida per noi e per i nostri tifosi è troppo importante”.