Borussia Dortumund, l’agente di Wietsel dichiara l’interesse di Napoli e dello United

Alex Wietsel, passato da poco al Borussia Dortmund è stato messo al centro di alcune passate voci di mercato. Tutto ciò è avvenuto tramite alcune dichiarazioni del suo agente, Paul Stefani, che ha dichiarato che sul belga c’erano due squadre interessate, ovvero il Napoli e il Manchester United.

“C’erano altre squadre interessate a lui. Ci pensavano Manchester United e Napoli, ma io ho subito detto al ragazzo che a Dortmund sarebbe stato il numero uno, mentre a Manchester o Napoli solo uno dei tanti”.

Una giusta motivazione per Wietsel che ha tutte le carte in regola per dimostrare le sue qualità nella prossima Bundesliga.