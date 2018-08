Brasile, parità tra Ceara e Santos: gli ospiti riescono a salvaguardare il vantaggio in classifica

Pareggio in zona salvezza con gli ospiti che salvano il vantaggio in classifica

Nella ventesima giornata del Brasilerao è appena terminato il match tra Ceara e Santos, che ha visto pareggiare i padroni di casa, che possono comunque mantenere 3 punti di vantaggio nei confronti degli ospiti, che per un attimo hanno sognato la vittoria e l’aggancio in classifica con la rete di Arthur al 79′. Il vantaggio però risulta essere una momentanea illusione, piche sul finale di gara gli ospiti riescono a rimettere in discussione il match con il pareggio di Mota all’87′.

Il Santos è riuscito a mantenere il vantaggio in classifica soffrendo e raggiungendo il pareggio nel finale, in un match che è stato molto equilibrato ma non per questo privo di emozioni.

Ecco la classifica a partire dall’undicesima posizione che mostra anche quanto fosse importante il match di oggi per quanto riguarda la salvezza, con il Santos che si trova a 18 punti e il Ceara che poteva trovare l’aggancio in classifica, ma che purtroppo deve rosicare solamente un punto, rimanendo fermo a quota 15: