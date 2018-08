Un netto 2-0 per mettere subito le cose in chiaro. Così il Boca Juniors quest’oggi è riuscito a portare a casa una grande vittoria, arrivata grazie alle reti di Abila al 7′ e Zarate al 43′. Il match si è chiuso nel primo tempo, con gli ospiti che nella ripresa non sono riusciti a trovare la via del gol per riaprire la partita.