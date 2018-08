Real Madrid, le prime parole di Courtois: “Oggi realizzo un sogno”

Oggi è il giorno della presentazione del portiere Courtois al Real Madrid, con Florentino Perez che ha introdotto il giocatore, riponendo la massima fiducia per quello che sarà il ruolo del portiere. I blancos hanno perso molto con Cristiano Ronaldo, ma stanno comunque cercando di fare acquisti importanti per cercare di rimanere competitivi.

Courtois si è dimostrato subito felice di aver iniziato questa nuova avventura nella capitale spagnola e nelle prime parole da giocatore del Real Madrid ha voluto ringraziare il presidente, dimostrando tutto il suo entusiasmo per questa nuova sfida: “Grazie al presidente per le belle parole nei miei confronti e a tutti voi per essere qui, oggi realizzo un sogno. Arrivare nel miglior club del mondo è una gioia immensa ma anche una grande responsabilità. Il mio lavoro è sempre fatto nel miglior modo possibile per perfezionarmi giorno dopo giorno, ho sempre ammirato questo stadio e questo club. Oggi sono uno dei vostri, sono un madridista in più. Grazie a tutti nuovamente, al presidente Perez, ai miei agenti, alla mia famiglia, ai miei amici. Grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui, hala Madrid!”.