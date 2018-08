La squadra sceglie di puntare sull'allenatore per le prossime stagioni

Importante passo in avanti per il Crystal Palace, che ha deciso di dare totale fiducia al tecnico Roy Hodgson, rinnovando il suo contratto fino al 2020. L’ufficialit√† √® arrivata proprio tramite il sito ufficiale del club, che punta a crescere molto in questi anni con la guida di un uomo con la giusta esperienza.

La Premier sta per iniziare ufficialmente e queste sono le ore decisive in cui le squadre cercano una vera e propria solidità per affrontare questa nuova stagione.