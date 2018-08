Inter-Modric: il Real Madrid offre al giocatore 14 milioni a stagione per convincerlo a rimanere

Quest’oggi si è svolto l’importante incontro tra Florentino Perez e Modric, che hanno parlato del futuro del centrocampista croato. Il presidente del Real Madrid ha offerto al giocatore un prolungamento di contratto da 14 milioni di euro a stagione, il doppio della cifra percepita attualmente.

Florentino Perez ha voluto far sentire il centrocampista ancora al centro del progetto, specialmente perché adesso la partenza di Ronaldo farà concentrare tutta l’attenzione e le responsabilità proprio su Modric, che potrebbe essere ancora al centro dei piani dei blancos da protagonista assoluto.

E’ questa la tattica di Florentino Perez per non perdere un altro uomo importante nella sua squadra, in modo che Modric non ceda nemmeno alle avance dell’Inter che in questi giorni ha dimostrato un grandissimo interesse per il giocatore. Resta da vedere quale sarà la scelta del centrocampista croato per l’imminente inizio della prossima stagione.