Milan, ore importantissime per il futuro di Suso

Lo spagnolo potrebbe allungare la sua permanenza in rossonero o andare via a sorpresa

L’attaccante spagnolo Suso risulta essere molto desiderato dalla Roma di Di Francesco, ma in queste ore lo spagnolo sta parlando con i vertici rossoneri per giungere ad una conclusione per quanto riguarda quello che sarà il suo futuro.

La Roma offrirebbe per Suso uno scambio con Perotti più un conguaglio, ma il Milan vorrebbe proporre un aumento del contratto al giocatore, nel caso in cui quest’ultimo ribadisca la sua volontà di rimanere rossonero in siete alle giuste motivazioni per affrontare la stagione che sta per iniziare.