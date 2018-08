Finalmente lo Juventus Village è al completo. Da Vinovo sbarca all' Allianz Stadium lo Juventus training center

Speciale novità alla Continassa sono iniziati gli allenamenti del club bianconero, nel luglio 2018 è stato trasferito il campo di allenamento di Vinovo nella nuova sede di corso Gaetano Scirea. Il “sogno” dei tifosi si è avverato! Tutto nella stessa sede, si sviluppa un’aera immensa dedicata al mondo Juve. Partendo dalla nuova sede chiamata “quartier generale” prosegue con la nuova scuola internazionale di calcio, una superficie di circa 16.000 mq con attrezzature sportive, piscine, palestre ecc.Il nuovo Juventus training center con 4 campi di allenamento un’area di 59.000 mq aree meeting , sale TV, sale sponsor …Infine il tanto aspettato Concept Store dedicata ad attività ludico sportive, eventi ecc. Inoltre, nell’area Juventus Village sorge il J Hotel a disposizione della prima squadra e per tutto lo staff bianconero e ai pochi fortunati che possono accadere.

Vuoi vivere un sogno ad occhi aperti? Ora è possibile! Puoi vedere le partite, effettuare il tour del Juventus Museum e Stadium tour, visitare le aree più esclusive dello stadio e ripercorrere la storia bianconera attraverso glorie e trofei.

Stai cercando un’offerta per visitare il nuovo Allianz Stadium? Il Dropiluc ha un’offerta per te ! Pernottamento e prima colazione più tour Juventus Museum

Cosa volere di più dal nuovo centro sportivo juve ? Cristiano Ronaldo ? Ebbene si, l’enfasi Juve dilaga a dismisura, tutti vogliono vedere la squadra con il nuovo idolo! Lo juventus Store fa sold out, i gadget vanno a ruba e l’ Aera12 affolla di tifosi…

Nella galleria potrete trovare vari punti di ristoro bar, fastfood, pizzerie. Tutto ideato per passare una giornata di “festa” in un ambiente confortevole e funzionale

L’Allianz Stadium è facilmente raggiungibile in qualsiasi modo, arrivando alla stazione di porta nuova e porta susa, dall’aeroporto di Caselle tutto con mezzi pubblici di trasporto. Vicinissime anche le uscite delle tangenziali quella di Venaria ( la più vicina) e quella di Savonera a pochissimi minuti .

Per visitare il nuovo centro sportivo juve non ci sono più scuse, ora hai tutto a portata di mano.