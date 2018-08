Germania, tutto pronto per la Supercoppa: le formazioni di Francoforte e Bayern Monaco

Grande sfida in questa serata che ci dirà chi sarà a vincere la Supercoppa tedesca

Tutto pronto per la Supercoppa di Germania che vedrà Francoforte e Bayern Monaco affrontarsi e aprire definitivamente la nuova stagione anche in Germania, con la Bundesliga che è pronta a regalare grandissime sorprese.

Le squadre scenderanno alle ore 20:30 e per Kovac, nuovo allenatore del Bayern Monaco, sarà anche il debutto sulla panchina bavarese, con l’opportunità di riavere in squadra Manuel Neuer, che torna in campo dopo un lungo infortunio.

Ecco le formazioni ufficiali:

FRANCOFORTE: Rönnow; Abraham, Hasebe, Salcedo; Da Costa, Torro, De Guzman, Willems; Fabian, Gacinovic; Haller.

BAYERN MONACO: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Martinez, Thiago; Robben, Ribery, Müller, Lewandowski.