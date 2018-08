Ligue 1, grande esordio anche per il Lione: Traore e Depay asfaltano l’Amiens

Grande esordio anche per il Lione, che inizia la Ligue 1 nel migliore dei modi con un netto 2-0 nei confronti dell’Amiens. Una grande solidità e pochi rischi, sono stati questi i due fattori che hanno portato la squadra a trionfare e ad avere la meglio sui propri avversari.

Al 24′ minuto Traore ha realizzato la rete che ha portato in vantaggio i padroni di casa. L’Amiens ha provato a reagire e trovare la rete del pareggio per gran parte della gara, non riuscendo mai ad infierire più di tento nei confronti del Lione, che nel finale di gara riesce a raddoppiare con la rete di Depay, che taglia le gambe agli avversari e regala la sicurezza per la vittoria finale