Liverpool, le prospettive di Klopp in vista della prossima stagione

Tra poco il Liverpool darà ufficialmente inizio alla sua Premier League e giocherà alle ore 14:30 in casa contro il West Ham. La squadra l’anno scorso è stata protagonista di una grande stagione, dove i Reeds si sono dovuti fermare solamente in finale di Champions contro il Real Madrid.

Nonostante i pronostici per la gara di oggi siano tutti a favore del Liverpool, Jurgen Klopp ha voluto mettere in guardia i suoi, in modo da non avere cali di concentrazione: “Abbiamo fatto miglioramenti rispetto alla scorsa stagione, grandi passi in avanti, ma in nessun modo dobbiamo ritenerci soddisfatti. Nessuno di noi ha intenzione di stare fermo, figuriamoci andare indietro”.