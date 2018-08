Milan, Maldini: “Bella gara con il Real. Higuain? Un centravanti vero”

L’amichevole di ieri sera ha visto il Real Madrid dominare per 3-1 sul Milan, ma bisogna anche dire che i rossoneri non si sono comportati affatto male durante la gara, riuscendo a contenere per gran parte della prima frazione i Blancos.

Benzema ha portato subito in vantaggio i Blancos al 2′ minuto, ma subito dopo è arrivata la prima rete di Gonzalo Higuain in rossonero, che al 4′ pareggia e mantiene in gioco la squadra di Gattuso. Sul finale di primo tempo la squadra di Zidane si riporta in vantaggio con Bale, per poi chiudere la partita con Mayoral Moya allo scadere.

Paolo Maldini ha parlato del match dei rossoneri ed è rimasto comunque soddisfatto nonostante la sconfitta: “La partita era difficile, per loro questo Trofeo è molto importante. La cornice è stata di livello, la gara è stata giocata molto bene. Affrontare il Real Madrid in casa sua è stata un’esperienza forte, importante per la crescita: sono contento di come la squadra abbia giocato, peccato per il risultato”.

Successivamente il direttore sportivo rossonero ha anche elogiato la prestazione di Higuain e Caldara, con l’attaccante argentino che ha trovato subito la via del gol nonostante la sconfitta: “Higuain e Caldara hanno fatto molto bene. Higuain ha fatto una grande partita, ha giocato benissimo, grande partita non solo alla ricerca del gol ma anche in appoggio alla squadra. È stato molto lucido, è un centravanti vero”.