Premier League, Manchester City: Bernardo Silva pronto per il match contro l’Arsenal

Alla sua prima giornata la Premier League vede già un match che ha il sapore di una grande sfida, in campo alle ore 17 scenderanno Arsenal e Manchester City. Un inizio col botto quello del campionato inglese, con le due squadre che si affronteranno senza esclusione di colpi.

A parlare di questa grande sfida è stato Bernardo Silva, che si è dimostrato molto carico in vista della prima giornata contro un avversario ostico come l’Arsenal: “I giocatori che fanno parte di un club come il Manchester City sono abituati disputare competizioni come la Coppa del Mondo o l’Europeo, quindi nessuna scusa. Certo, non abbiamo avuto tutto il tempo della scorsa stagione per prepararci per l’inizio del campionato, ma saremo pronti, proveremo a vincere, lavoreremo il più possibile per vincere partita per partita”.