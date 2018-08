Argentina, Messi chiede una tregua: in dubbio la presenza per la Copa America

Lionel Messi non sta certamente attraversando uno dei migliori periodi della sua carriera, che l’ha visto consacrarsi con il Barcellona e vincere ogni trofeo sia a livello di squadra che a livello individuale. Tuttavia la Pulce non è mai riuscita a a far correre in parallelo la carriera nel Barcellona con quella della Nazionale.

Se da un lato Messi ha dato tantissimo al Barcellona, dall’altro in Nazionale non sembrerebbe esserci lo stesso feeling. Dopo il Mondiale disastroso, il numero 10 ha annunciato che non sarà presente negli Stati Uniti per le prossime due amichevoli dell’Argentina, contro Guatemala e Colombia, in programma il 7 e l’11 settembre. Allo stesso modo, non sarà presente contro il Brasile a ottobre in Arabia Saudita e questo preoccupa la Federazione e i tifosi in vista della Copa America in Brasile dell’anno prossimo.