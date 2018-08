Durante una vacanza ad Ibiza, Ronaldo il “Fenomeno” ha avuto il bisogno di essere portato subito in ospedale per via di una polmonite, con l’ex attaccante di Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan che è stato successivamente dimesso intorno alle 10:30 di questa mattina.

Una vacanza più complicata del solito per il brasiliano, che al momento di andare via ha preso una seconda uscita per evitare i media.