Lazio, Lotito fa sfumare l’idea di Milinkovic-Savic a Leonardo

Abbiamo visto in questi giorni come il forte interesse del Milan per Milinkovic-Savic ha caratterizzato quest’ultima parte di mercato. Leonardo aveva proposto alla Lazio l’inserimento di Bonaventura e Borini all’interno della trattativa, ma Lotito ha annunciato che per il giocatore accetterà solamente cash.

Niente scambio di giocatori nella trattativa e nessun modo di contrattare per arrivare ad un accordo, con l’idea di Leonardo che sembrerebbe destinata a sfumare. Vediamo se i rossoneri troveranno un ulteriore rinforzo oppure se questo calciomercato non avrà più altre sorprese da qui alla fine.