Marcelo parla del suo futuro: “Io alla Juventus? Ho un contratto fino al 2022”

Dopo il grande acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, molti altri campioni sono approdati in Serie A con lo stimolo di scontrarsi con il giocatore più forte del mondo, motivo per cui si pensava che anche il compagno di mille battaglie Marcelo potesse seguire il portoghese a Torino.

I due hanno vinto tutto insieme e hanno un grande rapporto di amicizia, non a caso le voci di mercato che parlavano di un possibile addio di Marcelo sono state innumerevoli. Finalmente il brasiliano ha deciso di dichiararsi sulla vicenda alla vigilia della Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid: “Non sono qui per parlare di questo, dobbiamo giocare una finale. Se starò al Real Madrid per tanto tempo? Sì, ho un contratto fino al 2022”.