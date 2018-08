Real Madrid, Sergio Ramos non si scoraggia: “Vinceremo anche senza CR7”

L’addio di Cristiano Ronaldo ha spostato gli equilibri del calcio, dando una maggiore importanza al calcio italiano come non si vedeva ormai da anni, ma chiaramente tutto ciò per il Real Madrid non è il massimo, poiché perdere l’uomo principale della rosa non è certamente una buona notizia.

Tuttavia la squadra di Zidane è dotata di molti altri campioni in grado di poter fare la differenza, motivo per cui lo stesso Sergio Ramos ha affermato di avere ancora fiducia nelle potenzialità dei blancos anche senza il cinque volte pallone d’oro: “Ronaldo ha detto di aver trovato alla Juve una famiglia? Qui ci siamo sempre sentiti una famiglia. E’ la chiave dei nostri successi. La perdita di un giocatore così importante è negativa, ma non è questo il motivo per cui smetteremo di vincere. Nel corso della storia sono passati qui tanti campioni, il club sta sopra a tutto. Qualunque cosa accada, il Real non smetterà di vincere. Lui ha deciso di fare una nuova tappa e spero che andrà bene a lui e a noi”.