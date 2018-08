Roma proiettata a vincere: ecco come cambia la squadra con N’Zonzi e Taison

La Roma si appresta a concludere gli ultimi due affari prima dell’inizio ufficiale di questa nuova stagione, con N’Zonzi che è stato ufficializzato e si presenterà al più presto alla corte di Di Francesco, mentre Taison sembrerebbe essere anche lui molto vicino a vestire la maglia giallorossa.

Due acquisti importanti che punteranno a rinforzare la rosa e a dare a Di Francesco le caratteristiche richieste per fare il salto di qualità sia in campionato che in Champions. Ecco come cambierebbe la formazione: