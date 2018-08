Siviglia, André Silva pronto per la nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare”

L'attaccante risulta essere molto motivato per l'inizio della stagione in Liga

Il giovane André Silva è passato ufficialmente dal Milan al Siviglia, dopo una stagione che non è stata proprio come tutti si aspettavano, ma adesso l’attaccante ha la possibilità di iniziare una nuova avventura in Spagna.

Quest’oggi il giocatore durante la conferenza stampa di presentazione si è dimostrato molto motivato per l’inizio di questa nuova stagione, che potrebbe rappresentare un riscatto: “Tutto è successo molto velocemente, sono estremamente felice. La prima impressione che ho avuto è che qui tutto è magnifico. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare il pallone, penso che il campionato spagnolo sia positivo per me in questo senso. Non vedo l’ora di iniziare il campionato”.