Manca poco per l’inizio della nuova Serie A, che quest’anno avrà tutti gli occhi del mondo puntati addosso per la presenza di CR7. Non a caso per il debutto della Juventus in casa del Chievo saranno presenti delle unità anti-terrorismo per salvaguardare la gara e sopratutto chi andrà a vederla.

La presenza di Cristiano Ronaldo pesa molto su questa decisione e in occasione del match il Bentegodi sarà circondato da forze di sicurezza che si assicureranno che tutto vada per il meglio.