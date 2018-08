Psg, niente Milan per Thiago Silva: “Leonardo non mi ha mai chiamato”

Il calciomercato sta per giungere ufficialmente alla sua fase finale e il Milan potrebbe avere l’ultimo colpo in canna prima dell’inizio della stagione, con Leonardo che dal suo arrivo in poi è riuscito a portare a casa qualche trattativa importante.

Si parla di un ultimo acquisto per chiudere, ma non sarà certamente quello di Thiago Silva, che ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con Leonardo: “Sono molto felice qui, ho un contratto e spero di potermi ritirare da giocatore a Parigi”. E a proposito di un possibile ritorno al Milan, ha tagliato corto: “Leonardo non mi ha mai chiamato”.