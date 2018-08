Milan, anche Laxalt termina le visite mediche: verso Casa Milan per la firma definitiva

Dopo Castillejo anche Laxalt ha terminato le sue visite mediche e adesso è diretto verso Casa Milan per quella che sarà la firma definitiva del contratto. Due acquisti molto ravvicinati che sicuramente contribuiranno a rinnovare la squadra per cercare di centrare obiettivi importanti in questa stagione.

Entrambi i giocatori sono pronti ad iniziare questa nuova sfida con la maglia rossonera, con l’obiettivo di riportare il Milan ai livelli che merita e sopratutto con l’intento di ottenere risultati migliori rispetto a quelli della scorsa stagione.