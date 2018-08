Catillejo ha appena terminato le visite mediche presso la clinica La Madonnina e in questi minuti si attende solamente l’esito per l’idoneità sportiva e la successiva firma del contratto, con lo spagnolo che è pronto a dare inizio alla sua nuova avventura in rossonero.

Adesso resta solamente da vedere se lo spagnolo riuscirà a dare il suo contributo per questa nuova stagione rossonera che si preannuncia tutt’altro che facile.