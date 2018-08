Roma, le parole di Monchi: “Soddisfatto del nostro calciomercato”

In questi minuti il direttore sportivo romanista Monchi sta parlando del calciomercato giallorosso, con la rosa che quest’ano è pronta a fare il salto di qualità. Nella scorsa stagione la Roma è riuscita a raggiungere sorprendentemente le semifinali di Champions League, ma adesso si cerca il salto di qualità.

Proprio per rimanere in tema calciomercato, il direttore sportivo si è dichiarato molto soddisfatto proprio durante la presentazione del nuovo acquisto Nzonzi: “Siamo qui per presentare un campione del mondo, un grande giocatore e sono contento di averlo portato qui. Insieme agli altri centrocampisti formerà un reparto molto forte e per questo sono felice. Il mercato finisce domani e in entrata possiamo fare ancora qualcosa, così come in uscita. Credo comunque che siamo vicini alla fine e sono molto contento anche se si può sempre fare meglio. Abbiamo fatto ciò che avevamo in testa. La prima parte del calciomercato in maniera veloce, per avere la rosa fatta, e successivamente fare i colpi per sistemare il tutto, continuando a guardare le opportunità e migliorare il gruppo. Credo che possiamo essere molto contenti”.