Buona la prima per la Juventus al Bentegodi: decisivi Khedira e Bernardeschi

La Serie A si apre con la vittoria dei campioni in carica

Si apre la Serie A con esordio positivo per la Juventus, che riesce ad ottenere i primi tre punti in Serie A contro un Chievo che si è giocato al meglio la partita. Doveva essere la gara di CR7, ma i veri protagonisti sono stati Khedira e Bernardeschi.

Proprio Khedira ha trovato la rete del vantaggio al 3′ minuto, sbloccando la gara in favore dei bianconeri, che sono stati protagonisti di una grande partenza, anche se il tracollo successivo ha permesso al Chievo di pareggiare con la rete di Stepinski al 38′.

La Juventus è rientrata confusa dopo l’intervallo, tanto da subire addirittura il gol del vantaggio da parte del Chievo con il rigore dell’ex Giaccherini. Sul finale di gara l’autogol di Bani ha permesso ai bianconeri di rientrare nuovamente in partita al 75′.

Il colpo decisivo in favore della Juve è stato quello di Bernardeschi, che proprio nel momento in cui tutti avevano pensato ad un incredibile pareggio è riuscito a mettere la palla in rete nei minuti di recupero, diventando ufficialmente l’eroe di giornata.

Cristiano Ronaldo ha sicuramente messo in mostra il suo talento, pur non trovando il gol che tutti aspettavano, ma regalando comunque grandi numeri e dimostrando di saper giocare anche per la squadra con una certa generosità. L’appuntamento con il gol è rimandato alla prossima gara.