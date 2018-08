Lazio, pronto il rinnovo per Milinkovic-Savic: svanisce il sogno delle big

Per Milinkovic-Savic è stata un’estate molto particolare, dove il giocatore è stato al centro di moltissime voci di mercato, con Milan e Juventus che più volte hanno cercato di trattare con la Lazio. Tuttavia sembrerebbe che non ci sia stato nessun modo per far spostare il giocatore dalla capitale, con Lotito che ha fatto di tutto per non farlo andare via.

Negli ultimi giorni si è anche parlato di un interesse del Real Madrid, ma ultimamente sta prendendo piede la notizia di un possibile rinnovo del giocatore, poiché Lotito ha tutte le intenzioni di blindarlo e non farlo andare via, con un contratto che prevede 3 milioni all’anno.