Separazione Juventus-Marchisio: ecco come sono andate davvero le cose

Dopo 25 anni di Juventus il principino Marchisio ha annunciato il suo addio al club bianconero con cui in tutti questi anni ha condiviso gioie e dolori. Sembrerebbe che la decisione sia arrivata solamente dal centrocampista, ma in realtà anche la società bianconera ha grande voce in capitolo a riguardo.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus a dover eseguire diversi tagli ai vari stipendi dei giocatori e tra questi rientra a pieno anche quello di Marchisio, che percepiva sette milioni lordi. Essendo che il centrocampista risulta essere uno degli uomini simbolo dei bianconeri, la società voleva solo fare un taglio al suo stipendio, ma il principino ha visto questa mossa come una mancanza di fiducia.

Tale reazione a portato alla divisione delle due parti, con il giocatore che andrà a giocare all’estero per concludere definitivamente la sua carriera nel modo più dignitoso possibile.