Impresa Sassuolo nel segno di Berardi, battuta l’Inter all’esordio in campionato

Grande impresa per il Sassuolo che all’esordio riesce a battere l’Inter, protagonista di un buon calciomercato e decisamente favorita sulla carta prima che le due squadre scendessero in campo. Berardi è stato l’uomo decisivo, grazie alla rete su calcio di rigore al 27′.

La squadra di Spalletti ha cercato di reagire alla rete dei padroni di casa, non riuscendo però a creare azioni davvero concrete per impensierire un Sassuolo che ha fatto una buona partita in difesa e sulle ripartenze. Onore alla squadra di De Zerbi che si presenta in questa nuova Serie A mandando un messaggio abbastanza chiaro a tutte le big.