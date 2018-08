Milan, Rodriguez rimane per i problemi al cuore di Strinic

I rossoneri trattengono il giocatore per via di tale emergenza

Rodriguez, colui che la scorsa stagione doveva essere uno dei protagonisti del ritorno del grande Milan, si è rivelato non all’altezza di quelle che erano le aspettative iniziali e i presupposti per non vedere più il giocatore con la maglia rossonera addosso erano diventate sempre più concrete.

Tutto questo prima che il Milan non fosse al corrente dei problemi al cuore di Strinic, che ha portato ai rossoneri l’acquisto immediato di Laxalt e sopratutto a rifiutare le offerte in corso per Rodriguez da parte di squadre provenienti dalla Ligue 1 e dalla Bundesliga.