Napoli, De Laurentiis: “Complimenti a Carlo e ai ragazzi”

Dopo la vittoria della Juventus, arrivata ieri pomeriggio ai danni del Chievo, in serata il Napoli è riuscito ad espugnare l’Olimpico, battendo la Lazio in rimonta per 2-1. Inizialmente i biancocelesti erano passati in vantaggio con la rete di Immobile, ma i gol di Milik e Insigne hanno permesso agli azzurri di vincere la prima partita del campionato in casa di un avversario ostico.

Juventus e Napoli ottengono dunque i primi 3 punti della stagione e si confermano due squadre pronte per lottare per lo Scudetto. De Laurentiis si è ritenuto molto soddisfatto della vittoria dei suoi, tanto che sul suo profilo Twitter si è complimentato con la squadra e con l’allenatore: “Ottimo inizio ! Complimenti a Carlo e ai ragazzi”.