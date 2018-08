Premier League, prima sconfitta del Manchester United contro il Brighton

Brutto tonfo per la squadra di Mourinho che dimostra già di avere delle difficoltà

Il Manchester United di Mourinho ha subito la sua prima sconfitta dell’anno in Premier League, dopo una prestazione che certamente non è stata all’altezza delle aspettative iniziali dei Red Devils, che sono caduti sul campo del Brighton con il risultato di 3-2 in favore dei padroni di casa.

Lo United è andato subito sotto di 2-0 nella prima frazione di gioco, con le reti di Murray e Duffy rispettivamente al 25′ e al 27′. La squadra di Mourinho ha cercato di accorciare le distanze con la rete di Lukaku al 34′, fino a quando il rigore di Pasca Gross ha riportato la squadra di casa sopra di due gol proprio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Manchester è riuscito ad accorciare le distanze solo nei minuti finali di recupero, con un rigore trasformato da Paul Pogba, che non evita comunque la sconfitta alla squadra di Mourinho che è costretta ad arrendersi sul risultato di 3-2.