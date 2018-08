Una vittoria sofferta ma allo stesso tempo importante per la Roma, che inizia questo nuovo campionato con tre punti importanti, dopo aver trionfato in casa del Torino per 0-1 grazie alla rete di Dzeko arrivata all’89′.

Dal Torino ci si aspettava qualcosina in più, ma i granata non sono mai riusciti a rientrare in partita dopo la rete del bosniaco, che riesce a fare la differenza in favore dei giallorossi e a rivelarsi ancora l’uomo decisivo della gara odierna.