Juventus, la moglie di Sorrentino spara a zero su Ronaldo: “Non è un campione”

Dopo lo scontro tra Sorrentino e Cristiano Ronaldo avvenuto durante la prima giornata di campionato tra Chievo e Juventus, le polemiche sono state innumerevoli, con una vicenda che è diventata virale sui social. Inizialmente la moglie dell’estremo difensore aveva criticato pesantemente CR7 per l’iniziale indifferenza sull’accaduto, accusandolo di non essere un campione.

Successivamente la vicenda si è placata con le scuse di Cristiano Ronaldo nei confronti di Sorrentino, ma la vicenda evidentemente ha preso una piega sbagliata poiché per colpa dei social è stata gestita in pessimo modo, facendo arrabbiare molti tifosi bianconeri per uno scontro che è stato certamente involontario.