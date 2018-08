Juventus, una panchina da quasi 300 milioni

Un valore non da poco per le riserve bianconere

La Juventus è riuscita a trionfare con una vittoria sofferta fino alla fine in casa del Chievo, grazie al gol di Bernardeschi che sul finale di gara ha permesso alla squadra di Allegri di terminare la partita con il risultato di 3-2. Una vittoria di carattere da parte dei bianconeri, che iniziano la nuova Serie A conquistando i 3 punti.

Tuttavia se andiamo ad osservare il valore dei giocatori che Allegri aveva a disposizione in panchina (Perin, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Benatia, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Mandzukic), la cifra totale che si ottiene è di 282 milioni. Un risultato non da poco se parliamo delle riserve.