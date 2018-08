Sassuolo, le pagelle di Boateng: una buona prestazione da parte del falso nove

Nella serata di ieri il Sassuolo è stato protagonista di una grande impresa, riuscendo a superare l’Inter per 1-0 con il rigore realizzato da Berardi, che si è rivelato decisivo ai fini del risultato finale. Tuttavia non c’è solo il penalty in favore della squadra di De Zerbi, ma sopratutto una prestazione buona in difesa e nelle ripartenze.

Tra i maggiori protagonisti rientra senza dubbio il nuovo acquisto Kevin Prince Boateng, che ha giocato una buona gara con intelligenza e sopratutto esperienza, riuscendo a dare un grande contributo ai neroverdi. Ecco i voti dei quotidiani nei confronti dell’ex milanista:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Italynews: 6.5