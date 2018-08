Serie A, Brozovic re dei passaggi: seguono Pjanic e Koulibaly

I dati che sono stati ricavati da questa prima giornata di Serie A sono molto interessanti e vanno oltre quelli che sono stati i risultati in campo. Brozovic risulta essere il giocatore che più di tutti è stato al centro del gioco per via del numero di passaggi eseguiti, ben 105. Al secondo posto in questa particolare classifica troviamo Miralem Pjanic con 100 passaggi.

A completare il podio di questa classifica troviamo anche Koulibaly, fermo a quota 98. Tuttavia nonostante Brozovic domini questa classifica non è stato comunque il giocatore più preciso, poiché per quanto riguarda proprio questo fattore, il primo in classifica è Zielinski, che pur avendo effettuato un minor numero di passaggi ha avuto una media di precisione del 96,97%.