Juventus, arriva il rinnovo ufficiale per Pjanic: in bianconero fino al 2023

Arrivata in giornata l'ufficialità per il bosniaco

Se ne parlava già da diversi giorni e finalmente è arrivata l’ufficialità, Miralem Pjanic sarà legato alla Juventus fino al 2023, con un contratto che prevede 6,5 milioni di euro netti a stagione. Il centrocampista bianconero sarà il terzo giocatore più pagato della storia dopo Cristiano Ronaldo(31 milioni) e Paulo Dybala(7,3 milioni).

Un messaggio di fiducia importante quello della Juve, che ha premiato il giocatore per le grandi prestazioni degli ultimi anni, con la speranza di poter dare un contributo maggiore in futuro e dare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. CR7 è stato acquistato proprio per raggiungere quest’obiettivo, ma da oggi Pjanic può ufficialmente dire che prenderà parte a questo grande progetto.