Napoli-Milan, incontri tra ex: Ancelotti, Higuain e Reina a confronto con il loro passato

Per Pepe Reina questo non è certamente un periodo facile, con il passaggio al Milan che fino ad adesso non si sta rivelando un buon affare per l’estremo difensore. Gattuso già dalla preparazione ha più volte fatto capire di volersi affidare al giovane Donnarumma, motivo per cui Reina sembrerebbe essere fuori dal progetto già da prima di iniziare.

Intanto per l’ex portiere del Napoli sabato è prevista una grande accoglienza al suo vecchio San Paolo, al contrario di quella che è stata riservata ad Higuain, che comunque ha dimostrato di non preoccuparsi molto a riguardo, regalando più di un dispiacere a De Laurentiis da avversario.

Anche Ancelotti incontrerà il suo passato, anche se il Milan che ha allenato è completamente diverso da quello attuale e i ricordi sono molto più belli. Due Champions parlano chiaro su quello che è stato il percorso in rossonero come tecnico, senza parlare di quello da calciatore. Sabato è l’ora della resa dei conti e per i rossoneri sarà anche il debutto in campionato, vista la sospensione della prima gara, motivo per cui resta solo da vedere come andrà a finire.