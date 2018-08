Real Madrid, Rodrigo è il sogno più ambito da Lopetegui

Il quotidiano spagnolo AS questa mattina ha esordito con il titolo:“Rodrigo è il ‘9’ che vuole Lopetegui” e lascia trasparire chiaramente come l’ex ct della Spagna abbia le idee abbastanza chiare sul Real Madrid del futuro. Allo stesso modo il giocatore del Siviglia vuole realizzare il suo sogno blancos e in questi 10 giorni farà di tutto per lasciare definitivamente il Valencia.

Una trattativa molto importante in Spagna, poiché il tecnico del Real Madrid sembrerebbe volere a tutti i costi l’attaccante, che potrebbe fare una grande differenza in attacco, nonostante i blancos siano già dotati di diversi campioni.