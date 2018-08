Ct Argentina: “Niente Nazionale per Messi. Vedremo cosa dirà il futuro”

Una situazione incerta per l'argentino per quanto riguarda il futuro in Nazionale

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha confermato in conferenza stampa l’assenza di Messi nelle prossime amichevoli, ribadendo di lasciare spazio a nuove idee in queste partite e lasciando in sospeso la questione legata alla Pulce del Barcellona, che già nel primo match di Liga ha ripreso ad esprimere al meglio le sue qualità.

Scaloni è stato ben chiaro per quanto riguarda la situazione del numero 10: “Non abbiamo parlato di quello che potrebbe accadere in futuro – ha spiegato Scaloni ricostruendo il colloquio con il numero 10 – . Sappiamo bene quello che Messi rappresenta per noi. Nessun giocatore mi ha detto di non volere più fare parte della nazionale, ma è chiaro che in questa avventura dobbiamo coinvolgere anche altre persone”.