Inter, Nainggolan torna a disposizione di Spalletti: il ninja pronto a dare risposta

Radja Nainggolan in questi giorni è stato leggermente assalito dalle polemiche, non tanto per l’infortunio che gli ha impedito di giocare la prima giornata, persa contro il Sassuolo, ma per una serata in discoteca trascorsa insieme a Fabrizio Corona che ha fatto arrabbiare parecchio i tifosi nerazzurri.

Il ninja si è limitato a rispondere con una foto postata sui social, che lo ritrae pronto a tornare a disposizione durante un allenamento con i nerazzurri. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che Nainggolan èha recuperato ufficialmente dall’infortunio della squadra e sarebbe già pronto per il prossimo impegno.