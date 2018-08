Psg, per Rabiot sarà un braccio di ferro tra MIlan e Juventus

Adrien Rabiot ha catturato l’interesse di diverse squadre europee, che stanno cercando di capire quali sono le intenzioni del giocatore, poiché se il 23enne dovesse rifiutare le continue offerte di rinnovo da parte del Psg, potrebbe essere ceduto gratis il prossimo giugno.

Questo dettaglio non indifferente ha attirato l’attenzione della Juventus, che da un pò di tempo prova a trattare con il Psg per il giocatore, ma i francesi sembrerebbero voler fare di tutto per trattenerlo. Una situazione che fino a questo momento non si muove e che ha attirato anche l’interesse del Milan nel caso in cui il giocatore dovesse liberarsi a giugno.