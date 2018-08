Napoli, Hamsik motivato per questa nuova stagione: “Chi arriva a Napoli non se ne va”

Il campionato di Serie A è appena iniziato e il Napoli ha già superato un impegno difficile contro la Lazio all’Olimpico. Questa sera ci sarà il Milan al San Paolo, ma il capitano Marek Hamsik sembrerebbe essere molto motivato per puntare ancora più in alto, nonostante sembrava che la sua nuova destinazione doveva essere la Cina.

Hamsik in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato dell’ambiente napoletano che l’ha fatto innamorare di quella che ormai si può definire la sua città: “Spero di portare ancora avanti la mia carriera nel Napoli. Vediamo cosa sarà, ma spero in me stesso. Per un calciatore è l’ambiente ideale. Aggiunga il mare meraviglioso e il mangiare sopraffino ed è spiegato facilmente perché chi arriva a Napoli difficilmente ha poi piacere ad andarsene”.