Napoli-Milan, venduti 35mila biglietti per il big match di questa sera

Grande attesa per la partita di questa sera che vedrà il Napoli affrontare il Milan con il grande ex Gonzalo Higuain pronto a mettere ancora una volta la firma in casa dei suoi vecchi tifosi. I rossoneri hanno saltato la prima giornata mentre gli azzurri sono usciti vittoriosi contro la Lazio con un 2-1 ottenuto in rimonta.

Resta ancora la curiosità di vedere come la squadra di Gattuso esordirà in vista di questa nuova stagione, ma intanto per la gara odierna sono stati venduti ben 35mila biglietti, con un San Paolo pronto a preparare una calda accoglienza.