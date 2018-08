Serie A, la juventus centra la seconda vittoria consecutiva: ancora a secco Cristiano Ronaldo

Primo tempo equilibrato quello tra Juventus e Lazio, con i biancocelesti attentissimi alle marcature su Cristiano Ronaldo. bianconeri che pur non essendo stati brillantissimi in questa prima fase di gioco sono riusciti a portarsi in vantaggio con un gol pazzesco di Pjanic, che al 30’ con un tiro di esterno destro da fuori area mette il pallone all’angolino e fissa il vantaggio per la squadra di Allegri.

Il primo tempo si chiude con la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie ad una prodezza del singolo che in questo momento salva i bianconeri nonostante un inizio difficile. Nella ripresa le cose non cambiano ma Cristiano Ronaldo mostra maggiore sicurezza e riesce ad entrare in partita con più continuità sulle azioni, arrivando più volte vicino al gol.

Dopo una serie di tentativi sembra il momento buono per il portoghese, ma proprio quando si ritrova a porta libera il tiro sbatte sul suo stesso piede e si trassforma in un assist rocambolesco per Mandzukic, che chiude il match sul 2-0 in favore della Juventus.