Tottenham, raggiunto l’accordo con Eriksen per il rinnovo del contratto

Christian Eriksen è ormai diventato un grande punto di riferimento per il Tottenham, tanto che la società ha deciso di prolungare ulteriormente il suo contratto, nonostante la scadenza di quello attuale è fissata per il 2020. Sembrerebbe che l’accordo per un ulteriore prolungamento sia stato già raggiunto con il giocatore.

Eriksen è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi e ha offerto partita dopo partita delle grandi prestazioni, dimostrando grandi qualità e anche grande continuità nel tempo. Adesso resta solamente da vedere i dettagli legati al contratto che legherà il giocatore agli Spurs oltre il 2020.