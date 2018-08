Inter, le mosse di Spalletti per il posticipo contro il Torino

Dopo la brutta sconfitta nella prima gara di campionato contro il Sassuolo, l’Inter sa benissimo che non può commettere altri passi falsi, motivo per cui Luciano Spalletti sta preparando con cura la formazione anti-Torino, che prevede una difesa a tre, che vedrà dunque il ritorno di Skriniar dal 1′, oltre alla prima presenza di Vrsaljko sull’out di destra, con Asamoah sul fronte opposto.

Per quanto riguarda l’attacco Perisic sarebbe favorito su Lautaro Martinez, che non ha fatto molto nella gara d’esordio e non ha momentaneamente convinto il tecnico nerazzurro. Vedremo se questa sera i nerazzurri riusciranno a rifarsi della disfatta della scorsa settimana, anche perché il mercato svolto non può regalare altre delusioni al momento.