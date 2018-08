Liga, grande spavento durante Siviglia-Villareal: il braccio di Escudero fa crack (VIDEO)

Un bruttissimo infortunio quello di cui è stato vittima Sergio Escudero, giocatore del Siviglia, che durante la gara contro il Villareal è caduto con tutto il peso del corpo sul braccio sinistro.

Il match nonostante il risultato di 0-0 ha visto diverse palle gol non sfruttate, specialmente da Andrè Silvia, che più volte si è divorato la possibile rete del vantaggio.

Tuttavia l’infortunio di Sergio Aguero ha regalato diversi minuti di spavento per i giocatori, il pubblico e gli spettatori alla tv, non a caso il giocatore è uscito dal campo in barella con il braccio coperto da una tovaglia perché chiaramente non era un bel vedere. Ecco il video del brutto infortunio.